MKE Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi - Son Dakika
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MKE Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi

27 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ın getirildiği açıklandı.

MKE Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ın getirildiği açıklandı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi. Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:24 Kaynak: AA
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