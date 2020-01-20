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MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul kararı
6 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması" amacıyla toplanacak genel kurul, çoğunluğun sağlanması durumunda 5 Şubat Çarşamba günü saat 14.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması" amacıyla toplanacak genel kurul, çoğunluğun sağlanması durumunda 5 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise olağanüstü genel kurul, 12 Şubat Çarşamba günü aynı yerde ve saatte yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:01
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