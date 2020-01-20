MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul kararı - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul kararı - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul kararı

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması" amacıyla toplanacak genel kurul, çoğunluğun sağlanması durumunda 5 Şubat Çarşamba günü saat 14.

MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul kararı, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması" amacıyla toplanacak genel kurul, çoğunluğun sağlanması durumunda 5 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.


Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise olağanüstü genel kurul, 12 Şubat Çarşamba günü aynı yerde ve saatte yapılacak.


Necmettin Erbakan, Çarşamba, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:01 
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