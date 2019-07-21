Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul yarın yapılacak
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MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul yarın yapılacak

14 dakika önce

MKE Ankaragücü Kulübünde olağanüstü genel kurul yarın yapılacak.

MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul yarın yapılacak, System.String[]
MKE Ankaragücü Kulübünde olağanüstü genel kurul yarın yapılacak.
Sarı-lacivertli kulübün olağanüstü genel kurulu, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak.
Genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Temmuz Salı günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.
Başkent kulübünün genel kurulu öncesi Murat Ağcabağ, başkanlık için adaylığını açıklamıştı.
Necmettin Erbakan, MKE Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:50 Kaynak: AA
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