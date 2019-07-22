Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü'nde olağanüstü kongre ertelendi
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MKE Ankaragücü'nde olağanüstü kongre ertelendi

28 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde olağanüstü seçimli genel kurul, yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine ertelendi.

MKE Ankaragücü'nde olağanüstü kongre ertelendi, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde olağanüstü seçimli genel kurul, yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine ertelendi.
Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan genel kurulda oturumun açılması için gereken yeterli delege sayısına ulaşılamadı.
Ertelenen seçimli olağanüstü kongre, çoğunluğa bakılmaksızın 30 Temmuz Salı günü aynı yerde gerçekleştirilecek.
MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz, yaptığı açıklamada, "Gördüğünüz gibi olağanüstü kongre yapacaktık. Gerekli çoğunluk sağlanmadığı için ayın 30'undaki kongremizde görüşmek üzere. Hepinizin ayağına sağlık." diye konuştu.
Başkan adaylığını daha önce açıklayan Murat Ağcabağ ise delege listesine ulaşamadıklarını belirterek, "Talebimiz öncelikle delege listesini bize teslim etmeleri. Bu delege listesini Sayın (Mehmet) Yiğiner yaptı. Bunu kendisi dahil herkes kabul ediyor. Delege listesi zamanında elimize ulaşırsa biz bu seçimi alırız." ifadelerini kullandı.
MKE Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:07 Kaynak: AA
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