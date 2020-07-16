MKE Ankaragücü'nde Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi

MKE Ankaragücü Kulübü, futbolcu Gerson Rodrigues'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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