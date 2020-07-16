MKE Ankaragücü'nde Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi - Son Dakika

MKE Ankaragücü'nde Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi

MKE Ankaragücü Kulübü, futbolcu Gerson Rodrigues'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

MKE Ankaragücü Kulübü, futbolcu Gerson Rodrigues'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı öncesinde takım kaptanı Ante Kulusic'e saldırıda bulunan Gerson Rodrigues ile Ankara ekibinin yolları ayrıldı.

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MKE Ankaragücü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray karşılaşması öncesi Beştepe Tesislerimizde takımımız son hazırlıklarını yaparken, futbolcularımız Gerson Rodrigues ile Ante Kulusic arasında bir tartışma yaşanmış ve sonrasında Gerson Rodrigues Ante Kulusic'e saldırıda bulunmuştur.

Meydana gelen bu olay sonrasında Gerson Rodrigues Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştır.

Yönetim kurulumuz, tarafından olayın taraflarının ayrı ayrı beyanları alınmış ve sonrasında teknik heyet ve futbolcularımızın görüşlerine başvurulmuştur.

Takım arkadaşına yapmış olduğu saldırı eylemi ve takım disiplinine uymayan davranışlarını yinelemesi sebebiyle, yönetim kurulumuz bugün aldığı karar ile Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetmiştir."


MKE Ankaragücü, Galatasaray, Gerson, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 23:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nde Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi - Son Dakika Spor
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