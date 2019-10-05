Son Dakika Haberleri: Mke ankaragücü'nde seçim kararı
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Mke ankaragücü'nde seçim kararı

57 dakika önce

MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulu, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alındığını açıkladı.

Mke ankaragücü'nde seçim kararı, System.String[]

MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulu, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alındığını açıkladı.
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı ile ilgili kısa bir açıklama yapan Yönetim Kurulu, şu ifadeleri kullandı;
"Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik sorunların çözümü, son günlerde yaşanan kaotik ortamınsona ermesi, taraftarlarımızın ve camiamızın beklentilerine cevap verecek daha güçlü bir Ankaragücü için yeni bir yapılanma ve daha güçlü bir Yönetim Kurulu oluşturulması amacıyla bir ay içerisinde gerçekleştirilmek üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alınmıştır.
Seçimli Genel Kurulun yeri ve tarihi ile ilgili açıklama daha sonra yapılacaktır."


MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:32 Kaynak: DHA
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