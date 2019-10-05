Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü'nde seçimli genel kurul kararı!
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MKE Ankaragücü'nde seçimli genel kurul kararı!

14 dakika önce

İşte kulüpten yapılan o açıklama: Yönetim Kurulumuz Oağanüstü Seçimli Genel Kurul Kararı almıştır.

MKE Ankaragücü'nde seçimli genel kurul kararı!, System.String[]

İşte kulüpten yapılan o açıklama:


Yönetim Kurulumuz Oağanüstü Seçimli Genel Kurul Kararı almıştır.


Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı ile ilgili kısa bir açıklama yapan Yönetim Kurulumuz, şu bilgileri paylaştı; "Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik sorunların çözümü, son günlerde yaşanan kaotik ortamının sona ermesi, taraftarlarımızın ve camiamızın beklentilerine cevap verecek daha güçlü bir Ankaragücü için yeni bir yapılanma ve daha güçlü bir Yönetim Kurulu oluşturulması amacıyla bir ay içerisinde gerçekleştirilmek üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alınmıştır.


Seçimli Genel Kurulun yeri ve tarihi ile ilgili açıklama daha sonra yapılacaktır.

Ankaragücü, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:11 
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