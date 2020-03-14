MKE Ankaragücü'nde Sedat Ağçay ameliyat edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nde Sedat Ağçay ameliyat edildi - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü'nde Sedat Ağçay ameliyat edildi

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ankara Ufuk Hastanesinde operasyon geçiren Ağçay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın taburcu edileceği bildirildi.

MKE Ankaragücü'nde Sedat Ağçay ameliyat edildi, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ankara Ufuk Hastanesinde operasyon geçiren Ağçay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın taburcu edileceği bildirildi.


Sedat Ağçay, dün oynanan maçta Çaykur Rizesporlu Diomande'den yüzüne aldığı sert darbe sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan ilk muayenede oyuncunun sol elmacık kemiğinde kırık tespit edilmişti.


Çaykur, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:13 
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