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MKE Ankaragücü'nde Sedat Ağçay ameliyat edildi
6 saat önce
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ankara Ufuk Hastanesinde operasyon geçiren Ağçay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın taburcu edileceği bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ankara Ufuk Hastanesinde operasyon geçiren Ağçay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın taburcu edileceği bildirildi.
Sedat Ağçay, dün oynanan maçta Çaykur Rizesporlu Diomande'den yüzüne aldığı sert darbe sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan ilk muayenede oyuncunun sol elmacık kemiğinde kırık tespit edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:13
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