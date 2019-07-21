MKE Ankaragücü'nde sezon hazırlıkları
1 saat önce
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sezon hazırlıkları kapsamında günü, çift antrenmanla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:11 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü
, sezon hazırlıkları kapsamında günü, çift antrenmanla tamamladı.
Başkent ekibi, Erzurum
'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah kuvvet ve koordinasyon antrenmanı gerçekleştirdi.
Teknik direktör Aykan Atik yönetiminde akşam yapılan antrenmanda ise düz koşunun ardından ısınma hareketleri yapıldı.
Sarı-lacivertli futbolcular, yaklaşık 1 saat 25 dakika süren antrenmanı dar alanda minyatür kale ve yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç ile tamamladı.
İdmanı sportif direktör Adnan Erkan
da izledi.
Ankaragücü, sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
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