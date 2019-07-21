Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü'nde sezon hazırlıkları
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MKE Ankaragücü'nde sezon hazırlıkları

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sezon hazırlıkları kapsamında günü, çift antrenmanla tamamladı.

MKE Ankaragücü'nde sezon hazırlıkları, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sezon hazırlıkları kapsamında günü, çift antrenmanla tamamladı.
Başkent ekibi, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah kuvvet ve koordinasyon antrenmanı gerçekleştirdi.
Teknik direktör Aykan Atik yönetiminde akşam yapılan antrenmanda ise düz koşunun ardından ısınma hareketleri yapıldı.
Sarı-lacivertli futbolcular, yaklaşık 1 saat 25 dakika süren antrenmanı dar alanda minyatür kale ve yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç ile tamamladı.
İdmanı sportif direktör Adnan Erkan da izledi.
Ankaragücü, sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Erzurum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:11 Kaynak: AA
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