MKE Ankaragücü'nde teknik ekipten bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

MKE Ankaragücü'nde teknik ekipten bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

MKE Ankaragücü'nde teknik ekipten bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile oynanacak maç öncesi uygulanan rutin Kovid-19 testlerinde teknik ekipten bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Teknik ekip personelimizin genel durumu iyi olup gerekli tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.

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