Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü'nde Trabzonspor Maçı Hazırlıkları

Mke Ankaragücü'nde Trabzonspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mke Ankaragücü'nde Trabzonspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe'deki kulüp tesislerinde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transferler Michal Pazdan, Hadi Sacko, Tyler Boyd ve Stelios Kitsiou ilk kez takımla çalıştı.

Sakatlığı bulunan Thomas Heurtaux idmanda yer almazken, tedavisi devam eden Johannes Hopf antrenmanın bir bölümünde takım çalışmasında yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:04 Kaynak: AA

Beştepe, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Spor
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