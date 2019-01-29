Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü'nde Transfer

Mke Ankaragücü'nde Transfer

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Polonyalı futbolcu Michal Pazdan'ı transfer etti.

Mke Ankaragücü'nde Transfer, System.String[]
Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Polonyalı futbolcu Michal Pazdan'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, Polonya ekiplerinden Legia Varşova'dan transfer edilen Michal Pazdan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Pazdan, Ankaragücü forması giyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Ben mücadeleyi seven bir yapıya sahibim. Buraya da mücadele etmeye ve takımımla başarılar elde etmeye geldim. Hırs, özveri ve takımdaşlık bizim için sahada uygulamamız gereken en önemli kurallar olmalı." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:42 Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Nicolas Castillo Transferini Bitirmek Üzere Aydınspor 1923'te "Zorla Masaj" Kavgası Hastanede Bitti

Kasımpaşa Başkan Vekili, Mbaye Diagne İçin Galatasaray ile Görüştüklerini Açıkladı Ankaragücü'nün Transfer Yasağı Kalktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 19:53:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü'nde Transfer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]