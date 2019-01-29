Mke Ankaragücü'nde Transfer
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Polonyalı futbolcu Michal Pazdan'ı transfer etti.
Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü
, Polonyalı futbolcu Michal Pazdan'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, Polonya ekiplerinden Legia Varşova
'dan transfer edilen Michal Pazdan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Pazdan, Ankaragücü forması giyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Ben mücadeleyi seven bir yapıya sahibim. Buraya da mücadele etmeye ve takımımla başarılar elde etmeye geldim. Hırs, özveri ve takımdaşlık bizim için sahada uygulamamız gereken en önemli kurallar olmalı." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:42 Kaynak: AA
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