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MKE Ankaragücü'nde transfer

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 29 yaşındaki futbolcu Zaur Sadaev'i kadrosuna kattı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 29 yaşındaki futbolcu Zaur Sadaev'i kadrosuna kattı.
Kulüpte yapılan açıklamaya göre, geçen sezonun ikinci yarısında başkent ekibinde forma giyen Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
İmza töreninde futbolcunun yanı sıra kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan ve sportif direktör Adnan Erkan da yer aldı.
MKE Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:25 Kaynak: AA
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