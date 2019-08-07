MKE Ankaragücü'nde transfer
22 dakika önce
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Senegalli futbolcu Ricardo Faty'yi yeniden kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:12 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü
, Senegalli futbolcu Ricardo Faty'yi yeniden kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Faty, Türkiye
ve Ankara'yı çok sevdiğini belirterek, "Sahalara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel ve başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.
İmza töreninde kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan
ve sportif direktör Adnan Erkan
da yer aldı.
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