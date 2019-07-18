MKE Ankaragücü'nde transfer çalışmaları
1 saat önce
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, savunma oyuncusu Alihan Kubalas ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:03 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü
, savunma oyuncusu Alihan Kubalas ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarına devam eden kulübümüz, geçtiğimiz 3 sezon boyunca başarılı bir şekilde formamızı terleten, 2 şampiyonluk yaşayan Alihan Kubalas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.
İmza töreninde kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan
ve sportif direktör Adnan Erkan
'ın da yer aldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen 27 yaşındaki stoper Alihan Kubalas, "Açıkçası duyguluyum. Ankaragücü benim ailem oldu. Burada yeri geldi üzüldük yeri geldi çok mutlu anlar yaşadık. Bir an olsun pes etmedim. Arma için mücadele ettim, mücadele etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri Abdurrahim Albayrak'tan fikstür ve Jean Michael Seri açıklaması Ahmet Kavalcı: Abdullah Avcı 3 transfer istedi Eljif Elmas'ın kuaföründen ilginç paylaşım: Belki de son traş