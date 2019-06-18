Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü'nde transfer yasağı sorunu
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MKE Ankaragücü'nde transfer yasağı sorunu

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, eski teknik direktörleri Mustafa Kaplan ile yolları ayırdıklarını, gündemlerinde 14 teknik direktörün bulunduğunu söyledi.

MKE Ankaragücü'nde transfer yasağı sorunu, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, eski teknik direktörleri Mustafa Kaplan ile yolları ayırdıklarını, gündemlerinde 14 teknik direktörün bulunduğunu söyledi.
Gelişmelerle ilgili AA muhabirine konuşan Yiğiner, "Teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarımızı ayırdık. Kendine göre başarılı oldu. Takımı kümede bıraktı. Teşekkür ettik. Kendisi sağ olsun her zaman bizim hakkımızı verdi." değerlendirmesinde bulundu.
Takım olarak transfer yasaklarının bulunduğunu hatırlatan başkan, şunları söyledi:
"Mustafa hoca kendisine teklifler geldiğini bize iletti. Biz de kendisine 'Transfer yasağımız var. Ne zaman kalkar bilemiyoruz. Sen gelen teklifleri değerlendir' dedik. Onun önünü açmak istedik. Kendisini zor durumda bırakmak istemedik. Şu anda 14 tane teknik direktör var, değerlendiriyoruz. Ancak transfer yasağıyla ilgili olarak çalışıyoruz. Teknik direktör konusunu yaklaşık 1 hafta öteledik. Bugünkü yönetim kurulunu erteledik. Gelecek hafta içinde transfer yasağı ve diğer konularla ilgili girişimlere başlayacağız."
MKE Ankaragücü hafta sonunda, geçen sezon 6 aylığına anlaştığı Mustafa Kaplan ile yollarını ayırmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:33 Kaynak: AA
Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü, Spor
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