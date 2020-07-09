MKE Ankaragücü'nde umutlar tükeniyor - Son Dakika

MKE Ankaragücü'nde umutlar tükeniyor

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Göztepe'yle 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü'nde ligde kalma umutları iyice azaldı.

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Göztepe'yle 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü'nde ligde kalma umutları iyice azaldı.

Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor

Ligde bir maçı fazla olmasına rağmen 26 puanla son sırada yer alan MKE Ankaragücü, verilen aradan sonra sahaya çıktığı 5 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Deplasmanda oynadığı 3 maçta da rakiplerine kaybetmemesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başaramayan MKE Ankaragücü, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Göztepe'yle berabere kaldı.

Ankara'da mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ise MKE Ankaragücü, iki rakibine de kaybetti.

Hafta sonu küme düşebilir

MKE Ankaragücü, Süper Lig'e bu hafta sonu veda edebilir.

Ligde 32. hafta maçında Galatasaray'la 12 Temmuz Pazar günü sahasında karşılaşacak başkent temsilcisi, bu karşılaşmayı kazanamazsa diğer maçların sonucuna göre bir kez daha TFF 1. Lig'e düşebilir.

MKE Ankaragücü, kalan 3 haftada sırasıyla Galatasaray, Antalyaspor ve Denizlispor'la karşılaşacak.

İbrahim Üzülmez'le 2 puan

MKE Ankaragücü, bitime 6 maç kala Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez'i getirdi.

İbrahim Üzülmez'le sarı-lacivertliler, 3 maçta 2 puan aldı. Üzülmez, yönetiminde çıktığı ilk maçta şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor'a karşı deplasmandan 1 puan alan MKE Ankaragücü, daha sonra sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenilince hayal kırıklığı yaşadı. Göztepe deplasmanından da MKE Ankaragücü, 1 puanla döndü.

MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:51 Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nde umutlar tükeniyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:42 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:30 Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
16:41
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
15:43
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
14:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 16:48:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MKE Ankaragücü'nde umutlar tükeniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]