Mke Ankaragücü'nde Yasak Kalktı, Transferler Açıklandı

MKE Ankaragücü ara transfer döneminin bitimine iki gün kala transfer yasağını kaldırarak kadrosunu güçlendirdi.

MKE Ankaragücü ara transfer döneminin bitimine iki gün kala transfer yasağını kaldırarak kadrosunu güçlendirdi.



Spor Toto Süper Lig ekibi, transfer yasağının kaldırılmasının ardından Legia Varşova forması giyen Polonyalı milli stoper Michal Pazdan ve İngiltere Championship takımlarından Leeds United forması giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hadi Sacko'yu transfer etti.



Pazdan bu sezon Legia Varşova ile 7 resmi maça çıkıp 1 gol kaydederken, Sacko ise sezona kiralık olarak formasını giydiği Las Palmas ile başladı ve bu takımda 5 maça çıktı.





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