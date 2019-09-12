Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü'nde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

MKE Ankaragücü'nde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

1 saat önce

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

MKE Ankaragücü'nde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idmanın yaklaşık 1,5 saat sürdüğü ifade edildi.

Sarı-lacivertli futbolcuların antrenmana koşuyla başladıkları, sonrasında da koordinatif ısınma çalışması yaptıkları belirtildi.

Dar alanda top kapma çalışması yapan başkent ekibi oyuncularının, ardından çift kale maç oynadığı öğrenildi. Oyuncuların antrenmanın son bölümünde ise özel çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.

Başkent ekibi karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'dan çok sert açıklama: Yel kayadan toz alır
Putin, Müslüman dövüşçü Khabib ile bir araya geldi Necip Uysal, Kosova Milli Takımı'nda oynayacak! Kafes dövüşü şampiyonu Amanda Nunes, çırılçıplak antrenman yaptı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 22:57:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü'nde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]