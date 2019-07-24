MKE Ankaragücü'nde yeni sezon hazırlıkları
1 saat önce
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Erzurum'daki kampında günü çift antrenmanla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:04 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü
, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Erzurum
'daki kampında günü çift antrenmanla tamamladı. Palandöken
ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen ve bir saat 15 dakika süren sabah antrenmanında futbolcular 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maç yaptı.
Teknik direktör Aykan Atik yönetimindeki akşam antrenmanı ise düz koşunun ardından ısınma hareketleriyle başladı.
Sportif direktör Adnan Erkan
'ın da izlediği ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idman, pas ve şut çalışması ile sona erdi.
Başkent ekibi, yarın akşam 1. Lig ekiplerinden Altınordu
ile hazırlık maçı yapacak.
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