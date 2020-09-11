MKE Ankaragücü'nde yeni transferler tanıtıldı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, transfer yasağını kaldırmalarının ardından kadrolarına kattıkları 8 yeni isim ile alt yapıdan bir sporcuyu, imza töreniyle kamuoyuna tanıttı.

Sarı-lacivertli kulübün Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen organizasyon öncesinde, dün vefat eden Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Şubesi ve aynı zamanda Eryaman Stadı Müdürü Muzaffer Gültekin için saygı duruşunda bulunuldu.

Törende, Ankaraspor'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Rıdvan Çankaya, Ankara Keçiörengücü'nden 23 yaşındaki defans oyuncusu Erdi Dikmen, NK Slaven Belupo takımından 24 yaşındaki Hırvat stoper Zvonimir Sarlija, Eintracht Frankfurt takımından 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Şahverdi Çetin ve Konyaspor'dan 22 yaşındaki santrafor Mücahit Can Akçay'la 2+1 yıllık sözleşmelere imza atıldı.

Anderlecht'ten Luka Adzic, Genk'ten Joseph Paintsil ve Royal Anwerp'ten Jonathan Bolingi ile ise kiralık mukaveleler imzalandı.

Öte yandan, MKE Ankaragücü altyapısından yetişen ve bu sezon A takıma seçilen 18 yaşındaki stoper Murat Sipahioğlu'yla da profesyonel sözleşme yapıldı.

Mert: "Bedelini hep beraber ödüyoruz"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, sarı-lacivertli takımı kapısına kilit vurulma noktasından alıp, Süper Lig'de iyi bir mücadele ortaya koyacak duruma getirdiklerini söyledi.

Transfer yasağıyla ilgili dosyaları çözmenin kolay olmadığını ifade eden Fatih Mert, "Maalesef bu kulüp 99 dakika oynamış olan bir futbolcuya 2 milyon 450 bin avro para ödemek zorunda kaldı. Toplam ödenen para 20 milyonun üzerinde. İki futbolcuya ödenen parayla, bu tesisleri belki Türkiye'nin en moderni haline getirebilirdik. Maalesef bu yaşanan sıkıntılardan, bu imzalardan dolayı Ankaragücü çok ciddi ekonomik sorunlar çekiyor. Bedelini hep beraber ödüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Taraftarımız haklı olarak transferleri tanımak istiyor"

"Bugün yeni bir başlangıç yapıyoruz. Birisi altyapıdan 9 futbolcumuzun transfer imzalarını atıyoruz." diyen başkan Mert, şöyle devam etti:

"Bir taraftan transfer yasağını aşmaya, bir taraftan da takım oluşturmaya çalışıyorduk. Bir taraftan da taraftarımızın tabii ki beklentisi var. Onlar da sabırsızlanıyor. Çünkü bıktı Ankaragücü taraftarı. Yıllardır transfer yasağı, transfer yasağı... Küme düşmemeye oynayan bir takım. Bundan dolayı da taraftara sonuna kadar hak veriyorum. Çünkü diğer kulüpler nasıl transfer yapıyorsa, kadrolarını oluşturuyorsa, günler öncesinden tanıtımını yapıyorsa, bizim taraftarımız da doğal olarak aynısını bekliyor. Burada onlara hiçbir şekilde sitemim yok. Haklı olduklarını söylüyorum. Biz eleştiriyi, yıpranmayı göze aldık. İlk futbolcumuz Luka Adzic, Afyonkarahisar kampının neredeyse başlarında aramıza katıldı. 5'e yakın futbolcu kampın ortalarında geldi. Diğer futbolcularımız da Ankara'ya geldiğimiz günden itibaren burada bizlerle beraber çalışıyor."

Transfer çalışmalarına ilişkin bugüne kadar açıklama yapamamalarına değinen Fatih Mert, "Biz bunu niye söylemedik? Transfer yasağı olan dosyalardan belki 10 bin ya da 100 bin avro bir indirim alabilir miyiz, acaba Ankaragücü'ne bir katkısı olur mu bu işin diye, bugüne kadar söylemedik. Bütün bu sıkıntılarımızı kendimiz yaşadık." şeklinde konuştu.

Fatih Mert, bu futbolcuların lisanslarının çıktığını ve federasyondan onaylandığını belirterek, "Ankaragücü, diğer sezonlardan farklı olarak güçlü bir şekilde, güçlü bir takımla inşallah sahalarda olacak. Yeni teknik ekibimiz göreve başladı. Fuat Çapa hocamız ve ekibiyle biz Ankaragücü'müzde uzun soluklu bir çalışma programı yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Mert, transfer yasağının kaldırılmasındaki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve diğer devlet erkanına teşekkür edip, gelecek 2-3 yıl içerisinde başarılı bir MKE Ankaragücü izlettireceklerini sözlerine ekledi.