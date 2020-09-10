MKE Ankaragücü'nde yeni transferlerin lisans tescil işlemleri başladı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, kadrolarına kattıkları futbolcuların lisans tescil işlemlerinin başladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Mert, güçlü bir kadro oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Yönetim kurulumuz, Ankaragücü'müze yakışır bir takım oluşturmak için büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürmüş ve transfer yasağını resmi olarak kaldırmıştır. Büyük Ankaragücü ailesine bu müjdeli haberi vermenin büyük mutluluğunu yaşarken yaptığımız transferlerin camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna güçlü bir kadro ile başlamayı hedefleyen yönetim kurulumuz takımımıza transfer edilecek futbolcuların lisans tescil işlemlerine başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulunun maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığının altını çizen Fatih Mert, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulumuz yeni sezonda Ankaragücü'nü en iyi yerlere taşımak ve Süper Lig'de yarışmacı bir takım oluşturmak adına çalışmalarını büyük bir dikkatle sürdürmüştür. Gizli sürdürdüğümüz çalışmalarımız eleştirilere neden olsa da transferlerimizin tamamına yakını Afyonkarahisar kampına katılmış ve takımımızla birlikte yeni sezona hazırlanmıştır. Ankaragücü'müzü hep birlikte daha ileriye taşımak için mücadelemiz hiç durmadan devam edecektir. Ülkemizde ve dünyada yaşanan pandemi nedeniyle uzun bir süredir taraftarlarımızdan ayrı kaldık ama bizler kulüp olarak desteğinizi her zaman yanımızda hissettik. Büyük Ankaragücü taraftarımızın desteği ile birlik ve beraberlik içerisinde takımımızı hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağımızı ümit ediyor, sizleri en kalbi duygularımızla selamlıyoruz."