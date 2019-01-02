Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü'nde Yeni Yöneticiler Belli Oldu

Mke Ankaragücü'nde Yeni Yöneticiler Belli Oldu

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde istifa eden iki yöneticinin yerine gelen isimler belli oldu.

Mke Ankaragücü'nde Yeni Yöneticiler Belli Oldu, System.String[]
Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde istifa eden iki yöneticinin yerine gelen isimler belli oldu.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, istifalarını sunan Hayati Soydaş ve Tuna Yılmaz'ın yerlerine gelen yöneticiler belirlendi. Buna göre asbaşkan olan Hayati Soydaş'ın yerine İrfan Çinkaya, basın sözcüsü görevini yürüten Tuna Yılmaz'ın yerine de Yaşar Öztürk görev yapacak.

Öte yandan MKE Ankaragücü Kulübü başkanlığı için adaylığını açıklayan Murat Ağçabay ise yönetimdeki görevine devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:37 Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Spor
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