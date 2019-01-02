Mke Ankaragücü'nde Yeni Yöneticiler Belli Oldu
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde istifa eden iki yöneticinin yerine gelen isimler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü
'nde istifa eden iki yöneticinin yerine gelen isimler belli oldu.
Kulübün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, istifalarını sunan Hayati Soydaş ve Tuna Yılmaz'ın yerlerine gelen yöneticiler belirlendi. Buna göre asbaşkan olan Hayati Soydaş'ın yerine İrfan Çinkaya, basın sözcüsü görevini yürüten Tuna Yılmaz'ın yerine de Yaşar Öztürk
görev yapacak.
Öte yandan MKE Ankaragücü Kulübü başkanlığı için adaylığını açıklayan Murat Ağçabay ise yönetimdeki görevine devam ediyor.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:37 Kaynak: AA
Katar'dan Kasımpaşalı Diagne İçin 12 Milyon Euro
Beşiktaş, Kulübe İhtar Çeken Ricardo Quaresma'yı Kamp Kadrosuna Almadı
İYİ Parti'den İstifa Eden İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti'ye Katıldı
Tecavüz İddialarıyla İlgili Konuşan Cristiano Ronaldo: Benim Vicdanım Rahat