Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü'nde yeni yönetim görev dağılımı yaptı
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nde yeni yönetim görev dağılımı yaptı

MKE Ankaragücü'nde yeni yönetim görev dağılımı yaptı

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Fatih Mert başkanlığında tesislerde toplantı gerçekleştirildi.

MKE Ankaragücü'nde yeni yönetim görev dağılımı yaptı, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Fatih Mert başkanlığında tesislerde toplantı gerçekleştirildi.


Toplantıda alınan karar neticesinde görev dağılımları şu şekilde oluştu:


Başkan: Fatih Mert


Başkan vekili: Osman Gazi Kandaş, Sidar Tunca


Başkan yardımcısı ve profesyonel futbol şube sorumlusu: Tamer Açar


Başkan yardımcısı, idari ve teknik işler sorumlusu: Gürkan Büyükkaralı


Başkan yardımcısı: Levent Bayram Keser


Genel sekreter: Celalettin Alkan


Genel sayman: Önder Akdoğan


Basın sözcüsü: İsmail Atasoy


Asbaşkan: Soner Kurt, Mehmet Özdere, Cahit Yıldırım

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:02 
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