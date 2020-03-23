Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü'nden Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika Spor
MKE Ankaragücü'nden Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
6 saat önce
MKE Ankaragücü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
MKE Ankaragücü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Abdurrahim Albayrak ve eşinde koronavirüs belirtilerine rastlanıldığını üzüntüyle öğrendik. Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:58 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu yaşadıklarını anlattı Yatsı ezanından sonra camilerden dua edildi