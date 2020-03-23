MKE Ankaragücü'nden Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

MKE Ankaragücü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Abdurrahim Albayrak ve eşinde koronavirüs belirtilerine rastlanıldığını üzüntüyle öğrendik. Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.