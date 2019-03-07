Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü'nden Akar'a Ziyaret

Mke Ankaragücü'nden Akar'a Ziyaret

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'i kabul etti.

Mke Ankaragücü'nden Akar'a Ziyaret, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'i kabul etti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, Akar ile görüştü.

Yiğiner, Akar'a, isminin yazılı olduğu 06 sırt numaralı MKE Ankaragücü forması ile "Ankaragücü" yazılı atkı hediye etti.

Bakan Akar ise trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarları için Ankaragücü camiasına başsağlığı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:32 Kaynak: AA

Hulusi Akar, Mehmet Yiğiner, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelin, En Mutlu Gününde Damadın Şiddetine Maruz Kaldı Erdoğan'dan Meral Akşener'e Sert Sözler: Utan Utan!

Bakan Kurum: TOKİ'nin 50 Bin Konut Projesine Başvurular Şu Ana Kadar 5 Bini Geçti Ahmet Kural Hakkındaki İddialarla İlgili İlk Kez Konuştu: İftiraya Uğradığımı Kanıtlayacağım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 15:54:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü'nden Akar'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]