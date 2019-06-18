MKE Ankaragücü'nden ayrılan Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği ile anlaştı
15 dakika önce
Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ile yollarını ayıran Mustafa Kaplan ile anlaştı.
Gençlerbirliği
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:05 Kaynak: İHA
, MKE Ankaragücü
ile yollarını ayıran Mustafa Kaplan
ile anlaştı. Gençlerbirliği Yönetim Kurulu adına Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile görüşen Başkan Murat Cavcav, görüşme sonucunda deneyimli çalıştırıcı ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Başkent ekibi, Kaplan için 20 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de Beştepe İlhan Cavcav
Tesisleri'nde imza töreni düzenleyecek. Geride kalan sezonun ikinci yarısında MKE Ankaragücü'nde görev almaya başlayan Mustafa Kaplan, geçmiş dönemde Gençlerbirliği'nin pilot takımı olan Hacettepe'yi de çalıştırmıştı.
(İHA)
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