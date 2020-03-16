MKE Ankaragücü'nden corona virüsü videosu - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nden corona virüsü videosu - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü'nden corona virüsü videosu

7 saat önce

Kulübün Twitter hesabından, "Koronavirüs, alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir" notuyla paylaşılan görüntüde futbolcular, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan koronavirüs riskine karşı 14 kuralı hatırlattı.

MKE Ankaragücü'nden corona virüsü videosu, System.String[]

Kulübün Twitter hesabından, " Koronavirüs, alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir" notuyla paylaşılan görüntüde futbolcular, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan koronavirüs riskine karşı 14 kuralı hatırlattı.

Koronavirüs, Twitter, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:43 
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