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MKE Ankaragücü'nden corona virüsü videosu
7 saat önce
Kulübün Twitter hesabından, "Koronavirüs, alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir" notuyla paylaşılan görüntüde futbolcular, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan koronavirüs riskine karşı 14 kuralı hatırlattı.
Kulübün Twitter hesabından, " Koronavirüs, alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir" notuyla paylaşılan görüntüde futbolcular, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan koronavirüs riskine karşı 14 kuralı hatırlattı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:43
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