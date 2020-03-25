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MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
MKE Ankaragücü Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe Kulübüne "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
MKE Ankaragücü Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe Kulübüne "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Başkent ekibinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Bir an önce futbolcunuzun ve sağlık çalışanınızın iyi haberlerini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:02 Kaynak: AA
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