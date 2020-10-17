MKE Ankaragücü'nden hakem tepkisi: "Hataları masumane bulmuyoruz" - Son Dakika

MKE Ankaragücü'nden hakem tepkisi: "Hataları masumane bulmuyoruz"

17.10.2020 20:02
MKE Ankaragücü'nden hakem tepkisi:

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'a 5-3 yenilen MKE Ankaragücü, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'a 5-3 yenilen MKE Ankaragücü, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, haksız ve yanlış hakem kararlarının takımı büyük hak kaybına uğrattığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ligin 3. haftasında oynanan Sivasspor karşılaşmasının 76. dakikasında futbolcumuz Jonathan Bolingi, sol dirseği kırılarak, hastaneye kaldırılmış ve 6 hafta sahalardan uzak kalmıştır. Rakip oyuncu kart bile görmemiştir. Ligin 4. haftasında, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının 68. dakikasında oyuncumuz Idriz Voca'nın rakibi ile girdiği mücadelede burnu kırılmış, maçın hakemi tarafından faul bile verilmeyerek, oyun devam ettirilmiş ve VAR hakemleri, saha hakemlerini pozisyonu izlemeye çağırmamıştır. Maçın 85. dakikasında rakip oyuncu tarafından beline sert bir darbe alan futbolcumuz Joseph Paintsil, sakatlanarak oyuna devam edememiş, orta hakem ve VAR hakemleri tarafından pozisyon görmezlikten gelinmiştir."

Futbol camiasına karşı saygı ve iyi niyetin her zaman korunmaya çalışıldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ligin 5. haftasında, deplasmanda oynadığımız Çaykur Rizespor karşılaşmasının 45. dakikasında takımımızın kaptanı Alper Potuk'a faul olmayan bir pozisyonda hakem Abdulkadir Bitigen, ikinci sarı karttan, kırmızı kart göstererek oyundan atmış ve takımımızı 10 kişi bırakarak maçın kaderiyle oynamıştır. 53. dakikada futbolcumuz Stelios Kitsiou'dan çıkan top, korner işaret edilmiş olmasına rağmen VAR hakeminin, saha hakemine uyarısı sonucu pozisyonda penaltıya hükmedilmiştir. Ne tesadüftür ki 2019-2020 sezonundaki başka bir karşılaşmada da çok tartışmalı kararlar verip maçta puan kaybetmemize sebep olan Hüseyin Göçek, bu karşılaşmada VAR hakemi olarak görev almıştır. 65. dakikada rakip oyuncu L. Remy savunma oyuncumuz Erdi Dikmen'e sert bir müdahalede bulunmasına rağmen oyun devam ettirilmiştir. Pozisyon incelendiğinde tartışmasız kırmızı kart verilmesi gerektiği tüm futbol otoriteleri tarafından kabul edilmektedir."

Adil, eşit ve standardı olmayan hakem kararlarının takip edileceğinin vurgulandığı açıklamada ayrıca, "Art arda yapılan bu hatalar silsilesinin çok masumane olduğunu düşünmüyoruz. 2019-2020 sezonunda başlayan ve hala devam eden hatalardan kaybettiğimiz puanlar ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olan Ankara'mızın 110 yıllık camiası olarak müsabakalarda hatasız ve şüpheye yer olmayan kararlar verilmesini istiyoruz. Bundan sonraki isteğimiz, oynanacak karşılaşmalarda adil, eşit ve standart hakem kararlarıdır. Önümüzdeki karşılaşmalarda maçlarımıza atanacak tüm hakemlerin çok daha dikkatli ve hakkaniyetli davranmasını istiyoruz." denildi.

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Hes Kablo, Hakem, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nden hakem tepkisi: 'Hataları masumane bulmuyoruz' - Son Dakika Spor

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