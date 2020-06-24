MKE Ankaragücü'nden İbrahim Üzülmez'e 6 maçlık sözleşme
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü
, Mustafa Reşit Akçay
'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için İbrahim Üzülmez
ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin küme düşmesi halinde sözleşme sona erecek, takım ligde kalırsa tecrübeli teknik adam takımda 1 yıl daha görev yapacak.
Ankara temsilcisinde hareketli bir gün yaşandı. Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Ankaragücü'nde bugün başkan Fatih Mert ve teknik direktör İbrahim Üzülmez 2.5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi ve el sıkıştı. TFF 1'inci Lig temsilcisi Bursaspor'dan ayrılan İbrahim Üzülmez, sarı-lacivertlilerle 6 maç + 1 yıllık bir sözleşme imzaladı. Buna göre, Ankara temsilcisi küme düşerse İbrahim Üzülmez'in sözleşmesi sona erecek, takım ligde kalmayı başarırsa, 1 yıl daha İbrahim Üzülmez ile yola devam edilecek. Tecrübeli teknik adamın teknik kadrosunun ise bu akşam belli olacağı öğrenildi.
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- Ankara
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 07:17 Kaynak: DHA
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