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MKE Ankaragücü'nden koronavirüs tedbirlerine destek videosu
6 saat önce
Süper Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak önlemlerle ilgili bir video yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:37 Kaynak: AA
Süper Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak önlemlerle ilgili bir video yayımladı.
Kulübün Twitter hesabından, " Koronavirüs, alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir" notuyla paylaşılan görüntüde futbolcular, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan koronavirüs riskine karşı 14 kuralı hatırlattı.
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