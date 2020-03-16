MKE Ankaragücü'nden koronavirüs tedbirlerine destek videosu - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nden koronavirüs tedbirlerine destek videosu - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü'nden koronavirüs tedbirlerine destek videosu

6 saat önce

Süper Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak önlemlerle ilgili bir video yayımladı.

Süper Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak önlemlerle ilgili bir video yayımladı.

Kulübün Twitter hesabından, " Koronavirüs, alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir" notuyla paylaşılan görüntüde futbolcular, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan koronavirüs riskine karşı 14 kuralı hatırlattı.

MKE Ankaragücü'nden koronavirüs tedbirlerine destek videosu

MKE Ankaragücü, Koronavirüs, Twitter, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:37 Kaynak: AA
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