Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü'nden "kural hatası" iddiası
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MKE Ankaragücü'nden "kural hatası" iddiası

47 dakika önce

MKE Ankaragücü Kulübü, Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri karşılaşmada kural hatası olduğunu iddia ederek, Türkiye Futbol Federasyonuna başvuru yapılacağını açıkladı.

MKE Ankaragücü'nden

MKE Ankaragücü Kulübü, Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri karşılaşmada kural hatası olduğunu iddia ederek, Türkiye Futbol Federasyonuna başvuru yapılacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 20. dakikada Fenerbahçe'nin attığı golden önce verilen korner kararının yanlış olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe ile oynadığımız müsabakada, müsabakanın tüm hakemleri tarafından açıkça kural ihlali yapılmıştır. Gerek müsabakanın hakemleri gerekse VAR sisteminde yer alan hakemler, müsabakanın 20. dakikasında takımımızın yediği gol öncesinde verilen köşe vuruşu (korner) kararını açıkça hatalı olarak vermişlerdir. Golün öncesinde kale atışı (aut) kararı verilmesi gerekmekte iken hatalı bir şekilde köşe vuruşu kararı verilmiştir. Müsabaka hakemi ve VAR hakemleri, gol kararı vermeden önce topun bir sonraki durma anına değin tüm olayları yeniden inceleyerek gol kararını değerlendirmesi gerekirken bu gereklilik yapılmamıştır."

Fenerbahçe'nin ligin 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a kaybettiği maçla ilgili kural hatası iddiasıyla federasyona başvuru yaptığının hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz, tıpkı bu akşamki rakibimiz Fenerbahçe AŞ'nin bir önceki müsabakasında kural hatası yapıldığına dair itiraz ettiği gibi müsabakaya itiraz edecektir. Ancak, ülke futbolumuzda üst üste gelen bu hatalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunun ve Merkez Hakem Kurulunun sorularımızı cevaplamasını beklemekteyiz. Konyaspor maçı verilmeyen penaltı 2 puan, Kayserispor maçı rakibe verilmeyen kırmızı kartlar ve faul olmayan pozisyon sonrasında gelen gol 2 puan, Fenerbahçe maçı aut kararı yerine korner kararı sonrasında olan gol ve kaybedilen 3 puan, 5 haftada hakem hataları ile kaybedilen 7 puan. Kazanabileceğimiz bir müsabakayı açıkça yapılan bir hata ile kaybediyoruz."

Fenerbahçe'nin golünden önce topun net bir şekilde sarı-lacivertli futbolcudan dışarı çıktığının kaydedildiği açıklamada, "Müsabaka hakeminin gözü önünde gerçekleşen olayda kale vuruşu kararı yerine tam tersi karar nasıl verildi? Yardımcı hakemler uyarmadı mı? VAR hakemleri neden uyarmadı? Gol sonrası neden inceleme yapılmadı? VAR sistemi bu hataların önlenmesi için YOK mu? Kulübümüzün gerekli başvurularda bulunacağını önemle belirtiriz." denildi.

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Türkiye, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:00 Kaynak: AA
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