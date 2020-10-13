MKE Ankaragücü'nden lenfoma hastası minik taraftara forma jesti

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan lenfoma hastası (lenf kanseri) minik taraftara imzalı forma hediye etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, lenfoma hastası 9 yaşındaki Berat Ali Özomak sosyal medya hesabından Başkan Fatih Mert'e ulaşarak, taraftarı olduğu MKE Ankaragücü'nden imzalı forma talep etti.

Başkan Mert, talep üzerine minik taraftarı ailesiyle birlikte kulübe davet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, küçük taraftarın isteğini yerine getirdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Mert, küçük taraftarın tedavisine bir nebze de olsa katkı sağlamak istediklerini belirterek, "Berat Ali'nin isteğini yerine getirmek, ona tedavi sürecinde moral vermek istedik. İhtiyacı olan morali sağlayabildiysek ne mutlu bize." dedi.

Minik taraftar Berat Ali ise, hediyelerden ötürü çok mutlu olduğunu anlatarak, "Başkanımız Fatih Mert'e çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. İyi ki Ankaragücü taraftarıyım." ifadelerini kullandı.