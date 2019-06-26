MKE Ankaragücü'nden olağanüstü kongre kararı
1 saat önce
Yeni sezon öncesinde sancılı bir dönemden geçen ve transfer yasağı bulunan MKE Ankaragücü, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:14 Kaynak: İHA
Yeni sezon öncesinde sancılı bir dönemden geçen ve transfer yasağı bulunan MKE Ankaragücü
, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.
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Tesisleri'nde yaptığı toplantı sonucunda yer ve zamanın daha sonra belirlenecek şekilde planlanarak olağanüstü genel kurulun temmuz ayı içerisinde yapılmasına karar verdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, takımın 8 Temmuz günü top başı yapacağı ve 19 Temmuz'da ise Erzurum
kampının başlayacağı bildirildi. - ANKARA
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