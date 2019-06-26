Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü'nden olağanüstü kongre kararı
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MKE Ankaragücü'nden olağanüstü kongre kararı

1 saat önce

Yeni sezon öncesinde sancılı bir dönemden geçen ve transfer yasağı bulunan MKE Ankaragücü, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

MKE Ankaragücü'nden olağanüstü kongre kararı, System.String[]
Yeni sezon öncesinde sancılı bir dönemden geçen ve transfer yasağı bulunan MKE Ankaragücü, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

Başkent ekibinin yönetim kurulu, Beştepe Tesisleri'nde yaptığı toplantı sonucunda yer ve zamanın daha sonra belirlenecek şekilde planlanarak olağanüstü genel kurulun temmuz ayı içerisinde yapılmasına karar verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın 8 Temmuz günü top başı yapacağı ve 19 Temmuz'da ise Erzurum kampının başlayacağı bildirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:14 Kaynak: İHA
MKE Ankaragücü, Spor
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