MKE Ankaragücü'nden Sedat Ağçay açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nden Sedat Ağçay açıklaması - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü'nden Sedat Ağçay açıklaması

6 saat önce

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor maçında girdiği kafa topu mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Sedat Ağçay'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiğinde kırık olduğunu açıkladı.

MKE Ankaragücü'nden Sedat Ağçay açıklaması, System.String[]

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor maçında girdiği kafa topu mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Sedat Ağçay'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiğinde kırık olduğunu açıkladı.

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor mücadelesinin 64'üncü dakikasında Ismael Diomende ile girdiği bir hava topu mücadelesinde Diomande'den sert bir kafa darbesi alan Sedat Ağçay, sedye ile saha kenarına alınarak hastaneye kaldırılmıştı. Ankara ekibi, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Tecrübeli futbolcunun yarın ameliyat olacağının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çaykur Rizespor maçında, rakiple girdiği pozisyonda kaptanımız Seday Ağçay'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiği kırılmıştır. Kaptanımız, bu gece tedbir amaçlı hastanede gözlem altında tutulup, yarın ameliyatı gerçekleştirilecektir."


Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:58 Kaynak: DHA
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