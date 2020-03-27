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MKE Ankaragücü'nden Yusuf Günay'a ve Kayserispor'a "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
MKE Ankaragücü Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
MKE Ankaragücü Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Başkent temsilcisinin Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını umut ediyoruz." ifadeleri paylaşıldı.
Öte yandan MKE Ankaragücü, bir idari personelinde yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Hes Kablo Kayserispor'a da yayımladığı mesajla "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:52 Kaynak: AA
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