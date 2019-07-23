Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü'ne yeni sponsor
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MKE Ankaragücü'ne yeni sponsor

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Boran Otomotiv ile reklam sponsorluğu anlaşması imzaladı.

MKE Ankaragücü'ne yeni sponsor, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Boran Otomotiv ile reklam sponsorluğu anlaşması imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Boran Otomotiv ile 1 yıllık reklam sponsorluğu anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Beştepe Tesisleri'nde bir araya gelen MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ile Boran Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baki Ayan'ın söz konusu anlaşmaya imza attıkları kaydedildi.
MKE Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:45 Kaynak: AA
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