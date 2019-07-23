MKE Ankaragücü'ne yeni sponsor
1 saat önce
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Boran Otomotiv ile reklam sponsorluğu anlaşması imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:45 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü
, Boran Otomotiv ile reklam sponsorluğu anlaşması imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Boran Otomotiv ile 1 yıllık reklam sponsorluğu anlaşmasına varıldığı belirtildi. Beştepe
Tesisleri'nde bir araya gelen MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner
ile Boran Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baki Ayan'ın söz konusu anlaşmaya imza attıkları kaydedildi.
Eljif Elmas, Fenerbahçe tarihine geçti ama Süper Lig rekorunu kıramadı Galatasaray'da Falcao harekatı! Şükrü Hanedar devreye girdi Medipol Başakşehir'de Alparslan Erdem ile yollar ayrıldı Fenerbahçe yıldız oyuncuyla 3 yıllık anlaştı!