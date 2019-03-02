Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü'nün Acı Günü

Mke Ankaragücü'nün Acı Günü

1 saat önce

MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda oynanan Antalyaspor maçından dönerken yaşanan kazada sarı-lacivertli iki taraftarın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mke Ankaragücü'nün Acı Günü, System.String[]
MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda oynanan Antalyaspor maçından dönerken yaşanan kazada sarı-lacivertli iki taraftarın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Antalyaspor müsabakası sonrası Ankara'ya dönen taraftar otobüsümüzün kaza yapması sonucu taraftarlarımızdan Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz vefat etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kulüp açıklamasında ayrıca, "Camiamıza, ailemize ve merhumların ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:55 Kaynak: AA

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