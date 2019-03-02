Mke Ankaragücü'nün Acı Günü
1 saat önce
MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda oynanan Antalyaspor maçından dönerken yaşanan kazada sarı-lacivertli iki taraftarın hayatını kaybettiğini duyurdu.
MKE Ankaragücü
Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda oynanan Antalyaspor
maçından dönerken yaşanan kazada sarı-lacivertli iki taraftarın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Antalyaspor müsabakası sonrası Ankara'ya dönen taraftar otobüsümüzün kaza yapması sonucu taraftarlarımızdan Mert Turgut Çakır
ve Eren Açıkgöz vefat etmiştir." ifadesi kullanıldı.
Kulüp açıklamasında ayrıca, "Camiamıza, ailemize ve merhumların ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:55 Kaynak: AA
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