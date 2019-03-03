Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü'nün Acı Günü

Mke Ankaragücü'nün Acı Günü

1 saat önce

Antalyaspor maçının ardından dönüş yolculuğunda yaşanan kazada hayatlarını kaybeden Ankaragücü taraftarı Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz anısına Ankaragücü Tandoğan Tesislerinde anma töreni gerçekleştirildi.

Mke Ankaragücü'nün Acı Günü, System.String[]
Antalyaspor maçının ardından dönüş yolculuğunda yaşanan kazada hayatlarını kaybeden Ankaragücü taraftarı Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz anısına Ankaragücü Tandoğan Tesislerinde anma töreni gerçekleştirildi. Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçı olan Antalyaspor - MKE Ankaragücü mücadelesi sonrası deplasmandan dönen sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüs, alkollü bir sürücünün kullandığı araçla çarpışarak devrilmişti. Antalya- Afyonkarahisar yolu arasında sabaha karşı yaşanan kazada hayatlarını kaybeden Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz anısına Ankaragücü Tandoğan Tesislerinde anma töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen cenaze törenine katılan MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, merhum taraftarların ailelerine sabır diledi. Yiğiner, "Tasvip etmediğimiz bir olay yaşandı. Bizim taraftarımız deplasman tribününün tamamını doldurur. Ağabey, kardeş ilişkisi içerisinde takımını yalnız bırakmazlar. Bu yolculuk sırasında, elim bir kaza sonucu iki tane yavrumuzu kaybettik. Onlar da ağabeyleriyle beraber deplasmanlara gidip geliyorlardı. Acımız çok büyük, üzüntülüyüz. Yaşanmasaydı daha iyiydi ama takdiri ilahi yapacak bir şey yok. Bundan sonra yapacağımız şey belli; acılarımızı, yaralarımızı saracağız. Acılı aileye maddi ve manevi destek olacağız. Önümüzdeki oynayacağımız maçın gelirlerini, üzerine biraz daha katarak ailenin yaralarını sarmaya çalışacağız. Sporun her zaman kavga, gürültü olmadığını, birlik beraberlik içerisinde de olabileceğini bugün tüm taraftar gruplarının desteğiyle gördük. Sağ olsunlar hepsi geldiler. Herkesten Allah razı olsun. En azından birlik, beraberlik sağlanıyor ve kardeşlik ortamı oluşturuyor. Ben burada bulunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Ankaragücü taraftarı merhum Mert Turgut Çakır, Karacaören TOKİ Mevlana Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Altındağ Karacaören mezarlığına defnedilecek. Eren Açıkgöz'ün cenazesi ise, Bartın Kumluca Zafer Mahallesi Merkez Camiinde törenin ardından Milne Köyü'ne defnedilecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:01 Kaynak: İHA

Antalyaspor, Turgut Çakır, Ankaragücü, Güncel
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