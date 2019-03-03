Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü'nün Acı Günü

Mke Ankaragücü'nün Acı Günü

1 saat önce

MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı maç dönüşünde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden taraftar Mert Turgut Çakır'ın cenazesi defnedildi.

Mke Ankaragücü'nün Acı Günü, System.String[]
MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı maç dönüşünde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden taraftar Mert Turgut Çakır'ın cenazesi defnedildi.

Çakır'ın cenazesi, kulübün Tandoğan Tesisleri'nde sabah düzenlenen törenin ardından cenaze aracıyla Altındağ ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi TOKİ Mevlana Camisi'ne getirildi.

Kulüp başkanı Mehmet Yiğiner, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Mustafa Kaplan ve futbolcular, cami avlusunda Çakır'ın ailesine taziyelerini iletti.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Çakır'ın cenazesi, Altındağ Karacaören Mezarlığı'nda toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:00 Kaynak: AA

Antalyaspor, Turgut Çakır, MKE Ankaragücü, Güncel
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