MKE Ankaragücü'nün Afyonkarahisar kampı devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampa girdiği Afyonkarahisar'daki hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre sarı-lacivertli takım, kamp yaptığı Kocatepe Spor Kompleksi'nde çalışmalarına devam etti.

Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Koşu ve kondisyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Kaleci Ricardo Friedrich de kampa katılarak takımla çalışmaya başladı.

Başkent ekibi Afyonkarahisar kampında yarın çift antrenman yapacak.