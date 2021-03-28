MKE Ankaragücü'nün Antalya kampı sona erdi

Antalya'da verimli bir kamp dönemi geçiren sarı-lacivertli ekip, bugün hava yolu ile Ankara'ya dönecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi, Antalya kampındaki son antrenmanını bugün gerçekleştirdi.

MKE Ankaragücü , milli takım maçları nedeniyle lige verilen arada Antalya 'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını tamamladı.

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