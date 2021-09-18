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MKE Ankaragücü'nün başkentte AVM'lerdeki ilk lisanslı ürün mağazası açıldı - Son Dakika

MKE Ankaragücü'nün başkentte AVM'lerdeki ilk lisanslı ürün mağazası açıldı

18.09.2021 15:21
MKE Ankaragücü'nün başkentte AVM'lerdeki ilk lisanslı ürün mağazası açıldı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün alışveriş merkezlerindeki (AVM) ilk lisanslı ürün mağazası açıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün alışveriş merkezlerindeki (AVM) ilk lisanslı ürün mağazası açıldı.

Başkent temsilcisinin Keçiören Vega AVM'deki store mağazasının açılışına kulüp başkanı Faruk Koca, teknik direktör Mustafa Dalcı ile futbolcular Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Eren Derdiyok, Ariyibi, Kwabena ve Zahid'i ile çok sayıda taraftar katıldı.

Başkan Faruk Koca, alışveriş merkezlerinde ilk Ankaragücü Store mağazasını bugün açtıklarını belirterek, "Bugün gerçekten MKE Ankaragücü'ne yakışır, örnek gösterilebilecek bir mağaza açılışını yaptık. Tüm camiamızı, taraftarımızı ve MKE Ankaragücü'nü sevenleri buraya bekliyoruz, MKE Ankaragücü armasıyla, taraftarlarıyla bütünleşmek bu tür mekanlardan geçiyor. Bugün sağ olsun camiamız, taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. Futbolcularımız ve teknik direktörümüzle beraber, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve bir önceki dönem kulüp başkanımız Sayın Fatih Mert ile beraber bugün bu tarihi ana şahitlik ettik. Camiamıza hayırlı olsun diyorum, bunun devamının geleceğini belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Başkentte 20 Eylül Pazartesi günü Menemenspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Koca, her maça daha coşkulu çıkmak için taraftarlardan destek beklediklerini kaydederek, "Hedefimiz belli, inşallah sezon sonunda MKE Ankaragücü'nü hak ettiği yere tekrar taşırız." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da "Hayırlı uğurlu olsun, her Ankaralı MKE Ankaragücü'ne sahip çıkmalıdır. Her Ankara'da yaşayan MKE Ankaragücü'ne sahip çıkmalıdır. MKE Ankaragücü milli mücadelemizin takımıdır, herkesin ne takımı olursa olsun MKE Ankaragücü'ne mutlaka destek vermeliyiz. Herkesi buradan alışveriş yapmaya, katkı vermeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı da MKE Ankaragücü'nü seven herkesi burada görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Mağaza açılışımıza gelen bütün Ankaragüçlülere yürekten teşekkür ediyorum. MKE Ankaragücü'ne destek olmak adına bu ürünleri alacaklarına inanıyorum. İnşallah daha fazla mağaza olur, siz de daha fazla destek olursunuz, çünkü zaman birlik olma zamanı, hep birlikte MKE Ankaragücü'nü destekleme zamanı. Teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun." açıklamasında bulundu.

MKE Ankaragücü'nün başkentte AVM'lerdeki ilk lisanslı ürün mağazası açıldı
MKE Ankaragücü'nün başkentte AVM'lerdeki ilk lisanslı ürün mağazası açıldı
MKE Ankaragücü'nün başkentte AVM'lerdeki ilk lisanslı ürün mağazası açıldı
MKE Ankaragücü'nün başkentte AVM'lerdeki ilk lisanslı ürün mağazası açıldı
MKE Ankaragücü'nün başkentte AVM'lerdeki ilk lisanslı ürün mağazası açıldı

Futbol Federasyonu, MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı, Ankaragücü, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MKE Ankaragücü'nün başkentte AVM'lerdeki ilk lisanslı ürün mağazası açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü'nün başkentte AVM'lerdeki ilk lisanslı ürün mağazası açıldı - Son Dakika
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