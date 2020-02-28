MKE Ankaragücü'nün eski yöneticisi Abdullah Karaata'dan kulübe "otobüs" desteği - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nün eski yöneticisi Abdullah Karaata'dan kulübe 'otobüs' desteği - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü'nün eski yöneticisi Abdullah Karaata'dan kulübe "otobüs" desteği

6 saat önce

MKE Ankaragücü'nün eski yöneticilerinden Abdullah Karaata, kulübün haczedilen otobüsünü sarı-lacivertlilere hediye etti.

MKE Ankaragücü'nün eski yöneticisi Abdullah Karaata'dan kulübe

MKE Ankaragücü'nün eski yöneticilerinden Abdullah Karaata, kulübün haczedilen otobüsünü sarı-lacivertlilere hediye etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce haczedilen 06 AG 1910 plakalı otobüs, eski yönetici Abdullah Karaata'nın desteği ile geri alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, bu örnek davranışın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Camiamız ve kulübümüz adına Abdullah Karaata'ya teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:48 Kaynak: AA
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