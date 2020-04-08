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MKE Ankaragücü'nün forveti Orgill'den "evde antrenman" videosu
20 dakika önce
MKE Ankaragücü'nün Jamaikalı forveti Dever Orgill, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evinde sürdürüyor.
MKE Ankaragücü'nün Jamaikalı forveti Dever Orgill, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evinde sürdürüyor.
Sarı-lacivertli kulübün Instagram hesabından yapılan "evde kal" mesajının verildiği paylaşımda, Orgill'in evdeki antrenmanından görüntü yer alıyor.
"Dever Orgill çalışmalarını evde sürdürüyor. Sizler de evde kaldığınız sürece spor yapıp, sağlıklı kalabilirsiniz." ifadeleriyle paylaşılan videoda, futbolcu Orgill evinde nasıl spor yaptığını gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:22 Kaynak: AA
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