Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü'nün Konuğu Kasımpaşa

Mke Ankaragücü'nün Konuğu Kasımpaşa

1 saat önce

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Mke Ankaragücü'nün Konuğu Kasımpaşa, System.String[]
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Ankara'daki Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligde geride kalan 20 haftada 20 puan toplayan sarı-lacivertliler, 16. sırada yer alırken, 29 puanlı Kasımpaşa ise 7. sırada bulunuyor.

Transfer tahtasının açılmasıyla 12 yeni ismi kadrosuna katan Ankara ekibi, ligde son 6 haftada puanla tanışamadı. MKE Ankaragücü, ligin ikinci yarısında düşüşe geçen Kasımpaşa karşısında 3 puan alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:42 Kaynak: AA

Ankara, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Spor
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