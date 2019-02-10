Mke Ankaragücü'nün Konuğu Kasımpaşa
1 saat önce
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
MKE Ankaragücü
, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa
'yı konuk edecek.
Ankara'daki Eryaman
Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa
yönetecek.
Ligde geride kalan 20 haftada 20 puan toplayan sarı-lacivertliler, 16. sırada yer alırken, 29 puanlı Kasımpaşa ise 7. sırada bulunuyor.
Transfer tahtasının açılmasıyla 12 yeni ismi kadrosuna katan Ankara ekibi, ligde son 6 haftada puanla tanışamadı. MKE Ankaragücü, ligin ikinci yarısında düşüşe geçen Kasımpaşa karşısında 3 puan alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:42 Kaynak: AA
Beşiktaş - Bursaspor Maçının VAR Hakemi Hüseyin Göçek Oldu
Trabzonspor'da Sakatlığını Atlatan Jose Sosa Galatasaray Maçının Kadrosuna Alındı
Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği Tanzim Satış İçin Çadırlar Kurulmaya Başlandı
2 Çocuk Annesi Kadından 3 Gündür Haber Alınamıyor