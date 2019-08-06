Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü'nün lisanslı ürün mağazası açıldı
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MKE Ankaragücü'nün lisanslı ürün mağazası açıldı

2 saat önce

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün lisanslı ürünlerinin satıldığı store mağazası açıldı.

MKE Ankaragücü'nün lisanslı ürün mağazası açıldı, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün lisanslı ürünlerinin satıldığı store mağazası açıldı.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Mehmet Yiğiner, mağazanın açılışında yaptığı konuşmada, kurumsallaşmaya ve büyümeye devam edeceklerini söyledi.
Kulüp ürünlerinin satıldığı mağazanın açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu belirten Yiğiner, "Altı sene önce de bir store mağazası açmıştık. Şimdiki mağazamız 200 metrekarenin üzerinde. Giderek büyüyoruz. İyi ki varsınız. Biz birlikte güçlüyüz." ifadelerini kullandı.
Başkan Yiğiner, kendi ayakları üzerinde durmak istediklerini aktararak, şöyle devam etti:
"Bu sene mağazamıza olan ilgi, kombine biletlere de yansıyacaktır. Kendi ayaklarımızın üzerinde duracak duruma geleceğiz. Her şey çok güzel gidiyor. Kurumsal bir yapıya kavuşmuş durumdayız. Abartıldığı kadar çok kötü bir durumda da değiliz."
Tüm Ankaralıları mağazadan alışveriş yapmaya çağıran Yiğiner, "Sizlerin desteğiyle ürün çeşitliliği ve kalitesini daha da artıracağız. Ancak herkesin bu işe biraz daha fazla sahip çıkması lazım. Mağazayı gezerken taraftarın kombine ile ilgili biraz sitemi oldu. Biz de yönetim olarak kombine bileti alan arkadaşlara birer forma hediye edeceğiz. Yönetim olarak üstleniyoruz. Mühim olan Ankaragücü'nü hak ettiği yere getirebilmek. Bunun için mücadele ediyoruz. Mağazamız birlik ve beraberliğimize vesile olur inşallah. Her şeyden de önemlisi bereketli ve bol kazançlı olsun. Çünkü ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.
Açılışa katılan takım kaptanı Sedat Ağçay ise futbolcular olarak 150 forma alıp bu formaları ilk maçta kadın ve çocuk taraftarlara dağıtacaklarını dile getirdi.
Sarı-lacivertli kulübün yeni mağazası, 2 liradan 269 liraya kadar uzanan bir ürün çeşitliliği sunuyor.
Açılışa kulüp yöneticileri, teknik heyet, futbolcular, taraftarlar ve çok sayıda davetli katıldı.
Mehmet Yiğiner, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:58 Kaynak: AA
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