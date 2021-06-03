MKE Ankaragücü'nün olağan genel kurulu salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi

MKE Ankaragücü Kulübünün olağan genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 10 Haziran Perşembe gününe ertelendi.

MKE Ankaragücü Kulübünün olağan genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 10 Haziran Perşembe gününe ertelendi. Başkentte Eryaman Stadı'nda saat 14.00'te yapılacağı ilan edilen genel kurul toplantısına yeterli sayıda delege katılmadı. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Celalettin Alkan tarafından tutanak hazırlanarak, genel kurulun 10 Haziran Perşembe gününe ertelendiği kaydedildi. Olağan genel kurulun 10 Haziran'da çoğunluk aranmaksızın yine Eryaman Stadı'nda saat 14.00'te yapılacağı bildirildi. MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, geçen hafta yaptığı açıklamada olağan genel kurulda aday olmayacağını, yerine başkan adayı olarak yönetim kurulu üyesi Faruk Koca'yı gösterdiklerini dile getirmişti.

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