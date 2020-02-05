MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu 12 Şubat'a ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu 12 Şubat'a ertelendi - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu 12 Şubat'a ertelendi

6 saat önce

MKE Ankaragücü Kulübünün bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu 12 Şubat'a ertelendi, System.String[]

MKE Ankaragücü Kulübünün bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ankara'da saat 14.00'te Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü genel kurul için yeterli çoğunluğa ulaşılamadı.

Olağanüstü genel kurul toplantısı, 12 Şubat Çarşamba günü aynı yerde ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Genel kurul ile "dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması" amaçlanıyor.

MKE Ankaragücü, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:22 Kaynak: AA
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